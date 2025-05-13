سلسلة لقاءات للرئيس عون...

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان الحكومة تعمل حاليًا على وضع الاتفاقيات الثنائية بين لبنان والدول الخليجية، وعندما تصبح جاهزة سيتم تحديد مواعيد للقيام بزيارات دولة لهذه الدول لتوقيعها.



وشدد على أن الاستثمارات في حاجة الى ثقة تعود عبر مجموعة خطوات، وان الحكومة تتخذ الاجراءات اللازمة من مشاريع قوانين او قوانين، وخلال فترة حوالي المئة يوم من عمر الحكومة تم انجاز ما عجز عنه الكثير من الحكومات في فترات معينة.



وجاء كلام الرئيس عون في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وفدًا من مجلس الاعمال اللبناني- السعودي برئاسة السيد رؤوف أبو زكي.



ثم دار حوار بين الرئيس عون واعضاء الوفد، حيث اكد الرئيس عون أن "الزيارات التي قمت بها اخيرًا الى الدول العربية هي زيارات رسمية، نعمل عبرها على إعادة بناء جسور الثقة مع هذه الدول، ويتم خلالها مناقشة قضايا كثيرة، وهي بمثابة دعوة لهذه الدول وشعبها للعودة الى لبنان بلدهم الثاني. وسنقوم لاحقًا بزيارات موسعة، والحكومة تعمل الآن على وضع الاتفاقيات الثنائية وعندما تصبح جاهزة سنحدد مواعيدها".



وشدد رئيس الجمهورية على أن الاستثمارات في حاجة الى ثقة، وهذه الثقة لا تبنى الا عبر الخطوات التي نقوم بها. و"بشكل عام، وخلال زياراتي للدول العربية والخليجية، لمسنا عشقا من هذه الدول للبنانيين وتقديرا للجالية اللبنانية فيها.



وأوضح الرئيس عون ردًا على سؤال أن الحكومة تتخذ الاجراءات اللازمة من خلال اعداد مشاريع قوانين، وخلال فترة حوالي المئة يوم من عمرها تم انجاز ما عجز عنه الكثير من الحكومات في فترات معينة فالثقة تعود عبر هذه الخطوات. وشدد على مسؤولية وسائل الاعلام في بناء علاقات جيدة بين لبنان ومختلف الدول. ولفت الى ان هناك من يرغب بالمجيء الى لبنان للاستثمار فيه "والمطلوب منا ان نلاقيه بالمحبة وليس بالاساءة اليه بل بان نبادل الخير بالخير".



وقال: "نحن سباقون في لبنان بالإستثمار بالإنسان. فالعلم والأدمغة اللبنانية موجودة أينما كان، ولسنا بحاجة الى العمل من أجل إيجادها. نحن بحاجة الى ان نؤمن لها مساحات العمل والإنتاج، ونتطلع الى ذلك" . واعتبر ان الهدف من الإصلاحات دراسة الفجوة المالية، والحكومة ستدرس هذا الموضوع الذي لا بد ان تتم معالجته. اما بالنسبة الى الموضوع الأمني، فان نسبة الجريمة في لبنان أخف بكثير من الدول الأخرى والوضع الأمني ممسوك على الرغم من وجود نحو مليوني نازح سوري، ولاجئين فلسطينيين، والازمة الاقتصادية . وبالنسبة لموضوع حصر السلاح، فالقرار إتخذ لكن مقاربة الموضوع وكيفية التنفيذ تتطلبان خطوات دقيقة، ذلك انه بالنسبة الي فإن السلم الأهلي خط عريض وخط أحمر غير مسموح لأحد ان يمس به".



ثم التقى الرئيس عون وفدًا من الاتحاد اللبناني – البرازيلي برئاسة السيد بسام حداد.



ورحب الرئيس عون بالوفد الاغترابي، مشيرًا الى حجم التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان والى ان الحلول لها ليست مستحيلة. وقال: "نحن بدأنا بوضع لبنان على السكة الصحيحة، وباصلاحات ضرورية لاستعادة الثقة بلبنان، وجذب الاستثمارات. وكل التحديات تتطلب وحدة اللبنانيين لمواجهتها بشكل صحيح".



ونوه بدور اللبنانيين المغتربين في مواكبة هذه المرحلة، معتبرًا انهم رافعة أساسية للبنان، فلولا مساعدتهم، خصوصًا منذ العام 2019 وحتى اليوم، لما بقي لبنان، مشددًا على تطلعه الى اقدامهم على الاستثمار في بلدهم، وليس فقط ارسال المساعدات الى ذويهم".



وقد شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات وزارية ونيابية وثقافية.



وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة الذي اطلعه على خطة وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والمشاريع التي تعمل عليها بمفردها وغيرها بالتعاون مع وزارات أخرى. وشدد الرئيس عون خلال الاجتماع على ضرورة انشاء الوزارة بأسرع وقت ممكن لتقوم بالمهام وتنفيذ المشاريع المنتظرة منها وفقا لافضل المعايير الدولية، محددا الأولويات التي يجب التركيز عليها. بدوره اكد الوزير شحادة العمل على مشاريع رقمية ومشاريع قوانين ومراسيم تهدف الى تفعيل الاقتصاد الرقمي والمعاملات الالكترونية.



واستقبل الرئيس عون النائبة السيدة حليمة قعقور والامين العام لحزب "لنا" السيد باسكال ابشه وعرض معهما الاوضاع السياسية الراهنة في ضوء التطورات الأخيرة. واوضحت النائبة قعقور انه "انطلاقًا من خطاب القسم الذي القاه الرئيس عون بعد ادائه اليمين الدستورية عرضنا خطتنا في استعادة اموال المودعين وفي الاصلاح المالي. كما تطرقنا الى التهديدات الامنية الراهنة واهمية الوحدة الوطنية لمواجهتها وضرورة وضع سياسة امنية دفاعية تحفظ سيادة لبنان وامنه. كما شددنا على الاسراع في الاصلاحات في المجالات كافة ومنها الاصلاحات الضريبية، واكدنا دعمنا للفكر الاصلاحي الذي عبر عنه الرئيس عون واستعدادنا التعاون مع الرئاسة في هذا المجال".



واستقبل الرئيس عون المعتمد البطريركي للروم الارثوذكس في موسكو وممثل بطريرك الروم الارثوذكس لدى بطريركية موسكو وكل الروسيا المتروبوليت نيفون صيقلي الذي وجه اليه دعوة للمشاركة في الاحتفال الليتورجي الذي يرأسه البطريرك يوحنا العاشر يازجي يوم الاحد المقبل لمناسبة تدشين كنيسة سيدة الفرح وافتتاح متحف المتروبوليت صيقلي المشيدين في زحلة من قبل المتروبوليت صيقلي.



وخلال اللقاء الذي حضره الامين العام للقاء الارثوذكسي النائب السابق مروان ابي فاضل، عرض المتروبوليت صيقلي للرئيس عون المراحل التي قطعها تشييد الكنيسة والمتحف من قبله بهندسة ذات طابعين بيزنطي وروسي والتي ستكون كنيسة مسكونية، اما المتحف فيضم ايقونات وتحفاً جمعها المتروبوليت صيقلي خلال مسؤولياته الروحية في موسكو والتي امتدت على امتداد 48 سنة.



واشاد الرئيس عون بالدور الذي لعبه ولا يزال المتروبوليت صيقلي في تعزيز العلاقات اللبنانية-الروسية منوهاً بصداقاته المميزة مع المسؤولين الروس وبطريركية موسكو وكل الروسيا.



وفي قصر بعبدا، رئيسة لجنة مهرجانات بيت الدين الدولية نورا جنبلاط مع وفد من اللجنة التي اطلعت الرئيس عون على برنامج المهرجانات للسنة الحالية والتي تبدأ في 3 تموز المقبل وتستمر حتى نهاية الشهر. وتتضمن سهرات موسيقية وفنية منوعة يشارك فيها فنانون لبنانيون وعرب واجانب، إضافة الى معارض تقام لمناسبة المهرجانات التي انطلقت للمرة الاولى في العام 1984 وغدت معلمًا سياحيًا لبنانيًا له شهرته في العالم واستقبلت على مر هذه السنوات فنانين كبارا وعرضت فيها مسرحيات عالمية. وأشارت السيدة جنبلاط الى ان اللجنة سوف تضيء قصر بيت الدين لابراز معالمه التاريخية والاثرية، شاكرةً التسهيلات التي تقدمها رئاسة الجمهورية ولواء الحرس الجمهوري للجنة خلال فترة المهرجانات.



ورحب الرئيس عون بجنبلاط والوفد المرافق منوهًا بأهمية مهرجانات بيت الدين الدولية التي تعكس صورة مشرقة عن لبنان كما تشكل رسالة ايمان وثقة بهذا البلد على رغم الظروف الصعبة التي مر بها. وقال: "ان لبنان اكتسب حضورًا عالميًا وصار رمزًا للابداع والتألق بمبادرات فنية وثقافية ذات نوعية عالمية، مؤكدًا انه سيعمل مع الحكومة على تأمين الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي يعطي للسياحة اللبنانية دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني".