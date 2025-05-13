بري إستقبل نائب رئيس أركان الدفاع البريطانية وشقير وتسلم من ديوان المحاسبة قطع حساب وتقريرين

استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الهيئات الاقتصادية رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير، حيث جرى عرض للاوضاع العامة لا سيما الاقتصادية منها.



واستقبل الرئيس بري وفدًا من ديوان المحاسبة ضم: رئيس الديوان القاضي محمد بدران، مدعي عام الديوان القاضي فوزي خميس، رئيسة الغرفة القاضية نيللي أبي يونس، رئيسة الغرفة القاضية زينب حمود والمستشارات رانيا اللقيس، نجوى خوري وروزي أبو هدير والمدقق الاول عايدة عيسى.



وسلم الوفد الرئيس بري قطع حساب عن عامي 2003 و2004 وتقريرًا خاصًا يتعلق بمنظومة الصرف الصحي، وتقريرًا آخر يتعلق بحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد. وأكد الوفد أن "الديوان لم ولن يتوقف عن إنجاز قطوعات الحسابات بالرغم من الظروف الصعبة، وهو بصدد الإنتهاء منها قريبًا جدًا، وذلك بدعم مباشر من وزير المالية الحالي".



كما تابع رئيس المجلس تطورات الأوضاع السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة خلال استقباله نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية المارشال هارفي سميث والوفد المرافق، بحضور السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان.