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الكتائب: نتائج طرابلس تستدعي قراءة هادئة ولحماية المناصفة في بيروت

أخبار لبنان
2025-05-13 | 10:38
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الكتائب: نتائج طرابلس تستدعي قراءة هادئة ولحماية المناصفة في بيروت
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الكتائب: نتائج طرابلس تستدعي قراءة هادئة ولحماية المناصفة في بيروت

عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل.

وفي أعقاب الاستحقاق البلدي والاختياري، هنأ حزب الكتائب الفائزين في أقضية الشمال كلها لاسيما البترون والكورة وزغرتا وبشري، وخص بالذكر الكتائبيين الذين فازوا بثقة أبناء بلداتهم وقراهم كرؤساء بلديات وأعضاء مجالس بلدية ومخاتير ليشكلوا من مواقعهم نموذجًا متقدمًا في الحوكمة الرشيدة انسجامًا مع قناعة الحزب بأن تعزيز صلاحيات البلديات وإقرار قانون اللامركزية يشكّلان مدخلًا إلزاميًا لإرساء إدارة محلية فاعلة تعيد التوازن إلى الإنماء.

راقب المكتب السياسي مسار الانتخابات في محافظتي الشمال وعكار، وسجل ما شابها من تجاوزات فاضحة ألقت بظلالها الثقيلة على المناخ الانتخابي العام. وإذ رفض حزب الكتائب هذه الممارسات التي تتنافى مع التوجه العام للدولة، نوه بسرعة تحرك الجهات المعنية، حكومية وأمنية، في ملاحقة المرتكبين من رشى واعتداءات ومحاولات عرقلة العملية الانتخابية وإطلاق النار العشوائي. وأكد الحزب وجوب اتخاذ إجراءات حاسمة تحول دون تكرار هذه الخروقات، وتخضع الفاعلين للمحاسبة، تعزيزًا لثقة الناخب والمرشح، وصونًا لمصداقية الاستحقاق الانتخابي.

وتوقف المكتب السياسي عند النتائج المقلقة التي أفرزتها انتخابات عاصمة الشمال، والتي أسفرت عن تغييب جزء من عائلات المدينة وفسيفسائها التي تشكل جوهر نسيجها الاجتماعي. 

وإذ تطلع الحزب إلى الانتخابات المقبلة في العاصمة بيروت، شدد على ضرورة الحفاظ على وجه العاصمة التعددي الجامع، وعلى المناصفة التي ميّزت مجالسها البلدية لعقود، ويعوّل على وعي أبناء بيروت لصون هذا التوازن.

وأكد الحزب ضرورة المعالجة الجديّة لهذا الخلل الكبير في بيروت وطرابلس فور انتهاء العملية الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار كل الهواجس، بما يجنب البلاد الوقوع في سجالات متكررة مع كل استحقاق.

واعتبر المكتب السياسي أن التصريح الصادر عن الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، حول تناغم بعض اللبنانيين مع العدو الإسرائيلي، هو كلام مستهجن، لا سيما بعد ما جرته خيارات الحزب الخاطئة على البلاد من ويلات وأن ما ورد في هذا التصريح ينسف مجددًا كل ادّعاء بالانخراط في مشروع الدولة الذي أورده في الخطاب نفسه وفي هذا تأكيد أن الحزب ما زال يراوغ في خطابه في حين أن المطلوب الالتزام بما وقع عليه في اتفاق وقف النار وملاقاة مساعي رئيس الجمهورية لتجنيب لبنان منزلقات جديدة.

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