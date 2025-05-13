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رئيس الحكومة رحب بقرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا: إنعكاساته إيجابية على لبنان وعموم المنطقة
أخبار لبنان
2025-05-13 | 12:52
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رئيس الحكومة رحب بقرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا: إنعكاساته إيجابية على لبنان وعموم المنطقة
رحب رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في بيان بـ"قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا".
وهنأ "سوريا دولة وشعبا بهذا القرار الذي يشكل فرصة للنهوض"، لافتًا إلى أن "هذا القرار ستكون له انعكاسات إيجابية على لبنان وعموم المنطقة".
وشكر لـ"المملكة العربية السعودية مبادرتها وجهودها في هذا الإطار".
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