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رئيس الجمهورية رحب بإعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا

أخبار لبنان
2025-05-13 | 13:58
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رئيس الجمهورية رحب بإعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا
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رئيس الجمهورية رحب بإعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا

أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن ترحيبه الكبير بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، وذلك بمسعى مشكور من ولي العهد في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان.

وتمنى أن يكون "هذا القرار الشجاع خطوة أخرى على طريق استعادة سوريا لعافيتها واستقرارها، بما ينعكس خيرا على لبنان وكل منطقتنا وشعوبها".

أخبار لبنان

جوزاف عون

لبنان

العقوبات

سوريا

ترامب

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