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الخطيب عاد من إيران: نأمل من رئيس الجمهورية أن يعيد العلاقات معها أفضل مما كانت
أخبار لبنان
2025-05-13 | 14:12
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الخطيب عاد من إيران: نأمل من رئيس الجمهورية أن يعيد العلاقات معها أفضل مما كانت
عاد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب الى بيروت، منهيا زيارة الى الجمهورية الإسلامية الايرانية.
وأشار من صالون الشرف بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الى أنه "زار الجمهورية الاسلامية الايرانية للمشاركة في مؤتمر "المئوية على تأسيس الحوزة العلمية في قم المقدسة" والذي حضره جمع كبير من العلماء والمحققين".
ولفت الخطيب الى أنه يأسف أن تُعامل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بطريقة غير مناسبة، قائلا: "يحزننا أن تكافأ بمنع نزول طائراتها في مطار بيروت، وبالطريقة التي يتعامل بها مع المسافرين الذين يأتون سواء من الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو من العراق، لا نرضى بهذا التصرف وينبغي أن تتعامل الدولة مع مواطنيها بطريقة كريمة لا بطريقة مهينة".
وأضاف: "نطالب الدولة والسلطات المختصة وخصوصاً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن يتدخل في هذا الموضوع ويخفف عن اللبنانيين هذه الإجراءات غير المحترمة التي يُتعامل بها مع مواطني هذه الدولة".
وسأل: "هل يحسبون اللبنانيين الذين يذهبون للزيارة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو إلى العراق لبنانيين أم غير لبنانيين؟ ولماذا يعامل الذين يأتون من العراق أو من الجمهورية الإسلامية بهذه المعاملة؟".
وقال الخطيب: "كذلك بالنسبة لموضوع منع الطيران الإيراني الذي هو في مصلحة اللبنانيين، علينا ان نخفف عنهم الكثير من المصاريف المادية والاعباء، وبدل أن تبحث الدولة عن مصلحة مواطنيها ومصلحة لبنان في علاقتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خصوصا أنها كانت دائما تعرض على لبنان مساعدتها في كل المجالات في الكهرباء والفيول وفي أي أمر يحتاجه لبنان".
وأضاف: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية بلد معطاء، بلد كبير وللبنان مصلحة كبيرة فيه، هناك لبنانيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ القدم وللبنانيين مصالح كبيرة مع الجمهورية الاسلامية وعلاقات اسرية وثقافية ودينية ضاربة في عمق التاريخ ولا يستطيع احد ان يقطعها او يبترها، لذلك نأمل من رئيس الجمهورية أن يتدخل في هذا الموضوع وأن يعيد العلاقات إلى أفضل مما كانت عليه لمصلحة لبنان ولمصلحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولمصلحة جميع اللبنانيين".
أخبار لبنان
علي الخطيب
لبنان
إيران
علاقات
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