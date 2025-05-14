كم بلغ عدد المرشحين مع إقفال باب الترشّح في محافظة الجنوب؟

أنجزت محافظة الجنوب بإشراف ومتابعة رئيسها المحافظ منصور ضو، مرحلة استقبال طلبات المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية التي انطلقت في 28 نيسان الماضي، واستمرت حتى منتصف الليلة الماضية، تاريخ انتهاء المهلة الأخيرة لاقفال باب الترشح.



وعلى مدى 15 يوماً، تمت عملية الترشح بسلاسة وسرعة، لا سيما مع تطوير مهارات موظفي المحافظة التقنية على كيفية استخدام برنامج المعلومات الخاص بتقديم طلبات الترشح الذي نفذه فريق مدربي شركة quick Solutions بتوجيه من وزارة الداخلية وبالتعاون مع المحافظين والقائمقاميين وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسهيل العملية الانتخابية وتنظيمها والحماية الآمنة للمعلومات والحد من الأخطاء.





وجاء ترتيب العدد الإجمالي للمرشحين، بحسب الأرقام على مستوى قرى قضاء صيدا 1145 للمجالس البلدية يتفرع منها 111 للمدينة.





أما اختيارياً فالعدد الإجمالي 324 متقدماً إلى جانب 3 قيد المراجعة، و93 عضو هيئة اختيارية.





ويستعد موظفو محافظة الجنوب للانتقال إلى مرحلة فتح مهل استقبال تصريحات التراجع أو الانسحاب للمرشحين، التي تبدأ اليوم تمهيداً لإعلان الفائزين بالتزكية في مجالس القرى والبلدات البلدية والاختيارية.