وربيرغ من الرياض للـLBCI: نريد ان نقدم دعمًا كاملًا للشعب اللبناني ...

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية سام وربيرغ من الرياض للـLBCI ان "اللقاء بين الرئيس ترامب والشرع انتهى وكان أشبه بـ"لحظة تاريخية"".وقال "نريد ان نقدم دعمًا كاملًا للشعب اللبناني ولدى لبنان الآن رئيس جمهورية وحكومة جديدة وسنستمر في دعم الجيش اللبناني".وعلى المقلب السوري قال "يجب حماية الاقليات في سوريا وضمان ان ليس هناك من امكانية لأي مجموعة لكي تستغلّ الفراغ الامني لتشنّ هجمات على الدول المجاورة وعلى الحكومة السورية تامين حقوق الشعب السوري المسلوبة منه منذ سنوات و"الباب مفتوح" مع المسؤولين السوريين".