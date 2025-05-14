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فوز 5 بلديات بالتزكية في قضاء الزهراني
أخبار لبنان
2025-05-14 | 06:37
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فوز 5 بلديات بالتزكية في قضاء الزهراني
اقفل منتصف ليل الثلاثاء - الاربعاء باب تقديم الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة الجنوب. وقد فازت 5 بلديات بالتزكية وهي : العدوسية، ارزي، كوثرية السياد ، بقسطة وقناريت.
كما فاز المخاتير في بلدات: بقسطة ، عقتنيت ، برتى، خزيز، زغدرايا، كفرشلال ، كوثرية السياد، كفريا، جنجلايا،عبرا.
ومع فتح باب تقديم طلبات الانسحاب اليوم توافد عدد من المرشحين الى مبنى المحافظة لتقديم طلبات الانسحاب وذلك بحسب تعميم وزارة الداخلية.
أخبار لبنان
بلديات
بالتزكية
الزهراني
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