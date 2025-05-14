فوز 5 بلديات بالتزكية في قضاء الزهراني

اقفل منتصف ليل الثلاثاء - الاربعاء باب تقديم الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة الجنوب. وقد فازت 5 بلديات بالتزكية وهي : العدوسية، ارزي، كوثرية السياد ، بقسطة وقناريت.

كما فاز المخاتير في بلدات: بقسطة ، عقتنيت ، برتى، خزيز، زغدرايا، كفرشلال ، كوثرية السياد، كفريا، جنجلايا،عبرا.

ومع فتح باب تقديم طلبات الانسحاب اليوم توافد عدد من المرشحين الى مبنى المحافظة لتقديم طلبات الانسحاب وذلك بحسب تعميم وزارة الداخلية.