الرئيس عون ترأس اجتماعا امنيا اداريا واطلع من متري على نتائج لقاءاته في قطر وفرنسا

يترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا جلسة لمجلس الوزراء، على جدول اعمالها 28 بنداً في مواضيع مختلفة منها اتفاقيات واقتراحات ومشاريع قوانين ومراسيم، إضافة الى بند حول التعيينات وشؤون وظيفية وأخرى تنظيمية.



وكان قصر بعبدا شهد قبل ظهر اليوم سلسلة اجتماعات ولقاءات تناولت شؤونا امنية وسياسية وإدارية وثقافية.



متري



وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري الذي أوضح بعد اللقاء، انه اطلع رئيس الجمهورية على نتائج لقاءات عقدها خلال وجوده في قطر وفرنسا.



كما تطرق البحث الى شؤون حكومية وعمل اللجان الوزارية التي يترأسها والتي تعالج ملفات مهمة، منها ملف النازحين وإصلاح القطاع العام والتحول الرقمي ولجنة القانون الإنساني الدولي والتي كانت اعدت تقريرا عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني.



وأشار متري الى أن البحث تناول أيضا "التطورات واللقاءات الإقليمية والدولية".



اجتماع امني واداري



وترأس الرئيس عون اجتماعا امنيا واداريا، حضره وزير الداخلية أحمد الحجار، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، المدير العام لامن الدولة حسن شقير، المدير العام لقوى الامن الداخلي رائد عبد الله، المدير العام للشؤون القانونية في رئاسة الجمهورية القاضي يحيى كركتلي والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية أنطوان منصور.



وخصص الاجتماع للبحث في شؤون تتعلق بعمل وزارة الداخلية والبلديات، كما عرض الوزير الحجار لمسار المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرت في محافظتي الشمال وعكار.



وزير الثقافة



كما استقبل الرئيس عون وزير الثقافة غسان سلامة الذي عرض معه لمواضيع وطنية وثقافية، إضافة الى أوضاع وزارة الثقافة وخطة عملها في المرحلة المقبلة.



رئيسة الهيئة العليا للتأديب



واستقبل الرئيس عون رئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضية ريتا غنطوس كرم وعضو الهيئة علي مرعي واطلع منهما على أوضاع الهيئة وحاجاتها وسبل تفعيل عملها.