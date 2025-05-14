لجنة "مهرجانات بيت الدين" تعلن عن برنامج صيف 2025...

أعلنت لجنة مهرجانات بيت الدين عن عودة مهرجانات بيت الدين بعد إنقطاع قسري العام الماضي.



وفي مؤتمر صحافي برعاية وزيرة السياحة لورا لحود وحضور وزير الثقافة غسان سلامة ووزير الاعلام بول مرقص والفنانين المشاركين في المهرجان، أعلنت رئيسة لجنة مهرجانات بيت الدين نورا جنبلاط أن إنطلاق المهرجان سيكون في الثالث من تموز وسيستمر حتى السابع والعشرين منه، متحدثة عن تفاصيل البرنامج الفني.