الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
21
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
21
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: لضرورة تفعيل آلية التواصل بين الوزارات وإطلاق الهوية الرقمية
أخبار لبنان
2025-05-14 | 08:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: لضرورة تفعيل آلية التواصل بين الوزارات وإطلاق الهوية الرقمية
عقدت لجنة الاقتصاد اجتماعها الدوري برئاسة النائب فريد البستاني، وبحضور وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة والأعضاء النواب، لمناقشة تحديات التطور التقني العالمي والذكاء الاصطناعي وتأثيرهما على الاقتصاد اللبناني.
في مستهل المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب الجلسة، توجه الوزير شحادة بالشكر إلى النائب البستاني والنواب على استماعهم إلى خطة عمل الوزارة وملاحظاتهم البناءة.
وأكّد أن الخطة ستُترجم في خلال الأشهر القادمة إلى خارطة طريق رقمية مستدامة تُعتمد على المدى الطويل، ولا تقتصر على فترة عمل الوزارة.
من جهته، نوه النائب البستاني بجهود الوزير شحادة في تعزيز فرص عمل الشباب اللبناني، وشدد على أهمية تفعيل آلية التواصل البيني بين الوزارات وطلب البستاتي ان تكون لوزير التكنولوجيا الكلمة الفصل في جميع المشاريع المتعلقة بالمكننة والذكاء الاصطناعي.
كما استعرضت اللجنة ملف الهوية الرقمية وضرورة إدراجها في وزارات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، إلى جانب قانون الملكية الفكرية الذي وصفته بأنه ركيزة أساسية لدعم الابتكار في هذا العصر الرقمي.
وتمنى النائب البستاني على الوزير شحادة على أن يشارك بوضع موازنة العام 2026، من أجل أن تضم الامور المتعلقة بالتكنولوجيا.
من جهة أخرى، أشار البستاني إلى الزيارة التي قام بها الأسبوع الماضي إلى النافعة مع وفد نيابي للاطلاع على تقدم العمل في هذا المرفق، معبّراً عن تقديره للدور الذي يقوم به الوزير حجار في هذا الموضوع.
وفي ختام كلمته، أعلن النائب البستاني أنه سيتقدّم بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية بشأن المخالفات المتعلقة بالمولدات في عامي 2023 و2024 وأول ثلاثة أشهر من 2025، مؤكداً عزمه متابعة الموضوع. كما كشف أنه سيتقدم بسؤال إلى حاكم مصرف لبنان عبر رئيس مجلس النواب حول هيكلة المصارف ورؤية الحاكم الجديد لبعض الملفات المالية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد.
أخبار لبنان
اجتماع
الاقتصاد:
لضرورة
تفعيل
التواصل
الوزارات
وإطلاق
الهوية
الرقمية
التالي
هذا ما قاله وزير الداخلية بشأن نتائج انتخابات طرابلس
افرام: اللهم أن تكون لحظة تأسيسيّة جديدة للمملكة والمنطقة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-02-19
فريد البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: سوف تتقدم اللجنة بإخبار في حق وزير الاقتصاد السابق في ملف شركات التأمين
أخبار لبنان
2025-02-19
فريد البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: سوف تتقدم اللجنة بإخبار في حق وزير الاقتصاد السابق في ملف شركات التأمين
0
أخبار لبنان
2025-03-04
البستاني: لجنة الإقتصاد ستفتح تحقيقا في شبهات الفساد في وزارة الصناعة
أخبار لبنان
2025-03-04
البستاني: لجنة الإقتصاد ستفتح تحقيقا في شبهات الفساد في وزارة الصناعة
0
اقتصاد
2025-03-12
البستاني بعد اجتماع لحنة الإقتصاد: الإصلاح الإقتصادي يبدأ بحل أزمة المودعين
اقتصاد
2025-03-12
البستاني بعد اجتماع لحنة الإقتصاد: الإصلاح الإقتصادي يبدأ بحل أزمة المودعين
0
أخبار لبنان
2025-03-20
لجنة الاقتصاد بشخص رئيسها فريد البستاني تتقدّم بإخبار بحق وزير الاقتصاد السابق
أخبار لبنان
2025-03-20
لجنة الاقتصاد بشخص رئيسها فريد البستاني تتقدّم بإخبار بحق وزير الاقتصاد السابق
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:41
الرئيس التنفيذيّ لطائرات إيرباص التجارية يكرّم رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط
أخبار لبنان
10:41
الرئيس التنفيذيّ لطائرات إيرباص التجارية يكرّم رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط
0
أخبار لبنان
10:30
وزارة البيئة اللبنانية ومكتب الأمم المتحدة: اتفاقية في إطار مشروع "إدارة مخاطر حرائق الغابات"
أخبار لبنان
10:30
وزارة البيئة اللبنانية ومكتب الأمم المتحدة: اتفاقية في إطار مشروع "إدارة مخاطر حرائق الغابات"
0
أخبار لبنان
10:15
جنبلاط: لدي تحفظ على الصلح مع اسرائيل في الوقت الراهن... الجميل: هناك فرصة تاريخية لبناء شيء جديد في لبنان
أخبار لبنان
10:15
جنبلاط: لدي تحفظ على الصلح مع اسرائيل في الوقت الراهن... الجميل: هناك فرصة تاريخية لبناء شيء جديد في لبنان
0
أخبار لبنان
08:53
هذا ما قاله وزير الداخلية بشأن نتائج انتخابات طرابلس
أخبار لبنان
08:53
هذا ما قاله وزير الداخلية بشأن نتائج انتخابات طرابلس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-04-27
أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني
أخبار لبنان
2025-04-27
أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني
0
تقارير نشرة الاخبار
06:58
المواقف التي صدرت في الرياض بشأن وقف حرب غزة على طاولة البحث بين نتنياهو وويتكوف
تقارير نشرة الاخبار
06:58
المواقف التي صدرت في الرياض بشأن وقف حرب غزة على طاولة البحث بين نتنياهو وويتكوف
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-26
"التجدد للوطن" إفتتح مؤتمره الثالث عن اللامركزية
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-26
"التجدد للوطن" إفتتح مؤتمره الثالث عن اللامركزية
0
آخر الأخبار
02:04
القناة 12 عن مسؤول أمني: استهدفنا مسؤولا كبيرا في حزب الله
آخر الأخبار
02:04
القناة 12 عن مسؤول أمني: استهدفنا مسؤولا كبيرا في حزب الله
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:31
لجنة "مهرجانات بيت الدين" تعلن عن برنامج صيف 2025...
أخبار لبنان
08:31
لجنة "مهرجانات بيت الدين" تعلن عن برنامج صيف 2025...
0
أخبار دولية
08:20
ترامب يلتقي الشرع ويدعو لتطبيع العلاقات مع إسرائيل..
أخبار دولية
08:20
ترامب يلتقي الشرع ويدعو لتطبيع العلاقات مع إسرائيل..
0
تقارير نشرة الاخبار
06:58
المواقف التي صدرت في الرياض بشأن وقف حرب غزة على طاولة البحث بين نتنياهو وويتكوف
تقارير نشرة الاخبار
06:58
المواقف التي صدرت في الرياض بشأن وقف حرب غزة على طاولة البحث بين نتنياهو وويتكوف
0
أخبار لبنان
06:30
الرئيس أمين الجميل يفتتح ندوة في "بيت المستقبل" ببكفيا: دعوة لتجاوز الانقسامات الداخلية من أجل مستقبل لبنان
أخبار لبنان
06:30
الرئيس أمين الجميل يفتتح ندوة في "بيت المستقبل" ببكفيا: دعوة لتجاوز الانقسامات الداخلية من أجل مستقبل لبنان
0
أخبار لبنان
06:28
لقاء بين المطران عودة ومخزومي
أخبار لبنان
06:28
لقاء بين المطران عودة ومخزومي
0
أخبار دولية
06:16
وزير الخارجية السعودي: واشنطن والرياض اتفقتا على إنهاء الحرب في غزة..
أخبار دولية
06:16
وزير الخارجية السعودي: واشنطن والرياض اتفقتا على إنهاء الحرب في غزة..
0
أخبار دولية
04:35
ترامب في القمة الخليجية الاميركية: لدى لبنان فرصة للتحرر من قبضة حزب الله..وبن سلمان: لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
أخبار دولية
04:35
ترامب في القمة الخليجية الاميركية: لدى لبنان فرصة للتحرر من قبضة حزب الله..وبن سلمان: لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
0
أخبار دولية
02:20
ترامب يشارك في القمة الخليجية الاميركية في الرياض قبل توجهه الى قطر والإمارات
أخبار دولية
02:20
ترامب يشارك في القمة الخليجية الاميركية في الرياض قبل توجهه الى قطر والإمارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
حين يرسم التلاميذ الوطن: "لبنان الأخضر" في مسابقة فابريانو وIPT
تقارير نشرة الاخبار
13:50
حين يرسم التلاميذ الوطن: "لبنان الأخضر" في مسابقة فابريانو وIPT
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:38
"الداخلية" تنشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المنية - الضنية
خبر عاجل
12:38
"الداخلية" تنشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المنية - الضنية
2
فنّ
13:49
بعد أيام على وفاة زوجها... كارول سماحة تتحدى أحزانها وتعود إلى المسرح (فيديو)
فنّ
13:49
بعد أيام على وفاة زوجها... كارول سماحة تتحدى أحزانها وتعود إلى المسرح (فيديو)
3
خبر عاجل
14:45
نتائج الإنتخابات الإختيارية في قضاء طرابلس...
خبر عاجل
14:45
نتائج الإنتخابات الإختيارية في قضاء طرابلس...
4
موضة وجمال
16:03
ممثلة هوليوودية تُضطر لتغيير فستانها في مهرجان "كان"... لهذا السبب (صور)
موضة وجمال
16:03
ممثلة هوليوودية تُضطر لتغيير فستانها في مهرجان "كان"... لهذا السبب (صور)
5
أخبار لبنان
05:58
الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 8 ملايين يورو لدعم الاستقرار ما بعد النزاع في لبنان
أخبار لبنان
05:58
الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 8 ملايين يورو لدعم الاستقرار ما بعد النزاع في لبنان
6
أخبار دولية
23:52
زلزال يضرب اليونان بقوة 6.3 درجة وارتداداته تصل مصر ولبنان والأردن
أخبار دولية
23:52
زلزال يضرب اليونان بقوة 6.3 درجة وارتداداته تصل مصر ولبنان والأردن
7
أخبار دولية
13:09
ترامب: نريد مساعدة لبنان... وسنرفع العقوبات عن سوريا
أخبار دولية
13:09
ترامب: نريد مساعدة لبنان... وسنرفع العقوبات عن سوريا
8
منوعات
14:00
مصري يطلّق زوجته في شوارع ميلانو... "بالثلاثة"! (فيديو)
منوعات
14:00
مصري يطلّق زوجته في شوارع ميلانو... "بالثلاثة"! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More