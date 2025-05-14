هذا ما قاله وزير الداخلية بشأن نتائج انتخابات طرابلس

أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أن عملية فرز نتائج انتخابات طرابلس شارفت على الانتهاء.



وأكد الحجار قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، أن كل الاصوات موجودة "ما في شي تبخر" وبالتالي عند بعض الاقلام اضطررنا الى اعادة الفرز بالكامل ولكن لا تزوير.



وقال: "نتيجة عدم التحاق عدد من الموظفين، تم الطلب من بعضهم الآخر تلبيتنا، ولكن عدداً منهم لا خبرة كافية له في موضوع ممارسة عملية الانتخاب ما ادى الى بعض الشوائب في عملية الفرز، وهذه حقيقة لا ننكرها، ولكن الامر جرى بحضور المندوبين ووسائل الاعلام وبالتالي لا تزوير".



ولفت الى أن لجان القيد الابتدائية والتي يرأسها قضاة قامت باعادة الفرز عندما وجدت شوائب، مشيرا الى أن اللجان قامت بجهد جبار لذلك اخذت عملية الفرز وقتا طويلا وكان ذلك ضروريا لاعطائنا نتائج شفافة وواضحة.



وردا على سؤال عن اعادة الانتخابات فرعيا، قال الحجار: "وزارة الداخلية لا يحق لها ان تعيد الانتخابات، ولينتظر من يرغب بالطعن صدور النتائج لتقديم الطعون امام مجلس شورى الدولة".

