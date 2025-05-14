الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جنبلاط: لدي تحفظ على الصلح مع اسرائيل في الوقت الراهن... الجميل: هناك فرصة تاريخية لبناء شيء جديد في لبنان

أخبار لبنان
2025-05-14 | 10:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جنبلاط: لدي تحفظ على الصلح مع اسرائيل في الوقت الراهن... الجميل: هناك فرصة تاريخية لبناء شيء جديد في لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
جنبلاط: لدي تحفظ على الصلح مع اسرائيل في الوقت الراهن... الجميل: هناك فرصة تاريخية لبناء شيء جديد في لبنان

أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، أن لديه تحفظ على الصلح مع اسرائيل في الوقت الراهن، مشيرا الى أن اتفاق الهدنة أفضل.

وقال جنبلاط في ندوة في بيت المستقبل في بكفيا شارك فيها مباشرة النائب السابق وليد جنبلاط والنائب سامي الجميل تحت عنوان "تعزيز الصمود الوطني": "عندما يصالح العرب اسرائيل جميعهم فيحين دور لبنان".

وأضاف: "لا يمكن أن فصل لبنان عما يحصل في المنطقة وما حصل ايجابي جدا ونتمنى أن نحافظ على خرائط سايكس - بيكو لأن ما يهمنا فيها هو لبنان الكبير وهي تبقى مشروطة بالحل في فلسطين".

ولفت جنبلاط الى أن هناك تحديات كبيرة في لبنان، مشيرا الى أن تغيير اتفاق الطائف سيدخل لبنان في المجهول.

وشدد على أنه لا بد من العودة الى أن انشاء حزب وسطي مع قانون انتخابي جديد.

وأشار الى أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته والى أنه مطلوب دعمه وتطويع عسكريين ايضافيين فيه.

وقال: "أشكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأنه ازال العقوبات عن سوريا وهو انجاز كبير وهذا الأمر له وقع كبير علينا".

من جهته، اعتبر رئيس حزب الكتائب سامي الجميل أن لبنان أصبح من دون وصاية لأول مرة منذ أكثر من 50 سنة وأن لا أحد يمكن أن يدعي بأنه يستطيع أن يقرر عن اللبنانيين.

ولفت الجميل الى أن هناك فرصة تاريخية لبناء شيء جديد لم نعيشه من قبل كلبنانيين. 

وقال: "لم يكن لدينا الشجاعة يوما بأن نصارح بعضنا بالامور التي تزعجنا وفي غياب الثقة بين اللبنانيين ستتكرر الصراعات ولهذا السبب طرحنا مؤتمر المصالحة والمصارح والحاجز الوحيد المتبقي أمامه هو وجود السلاح 

ولفت الى أن رئيس الجمهورية جوزاف عون يعمل على معالجة ملف السلاح بطريقة حكيمة وهادئة وأن هناك حوارا مباشرا بينه وبين حزب الله، مشيرا الى أن لديه ملء الثقة بأنه سيتكمن من تحقيق ذلك. 

ورأى الجميل أن وجود سلاح غير لبناني هو اعتداء على سيادة لبنان كذلك وجود أي جندي اسرائيلي على أراضيه.

وتمنى الغاء حجج التطرف ليقوى الاعتدال، لافتا الى أنه لا يمكن أن يقوى بوجود اضطهاد لفريق ووجود السلاح.

وشدّد على أنه لا يجب أن يكون هدفنا يومًا أن نبقى في حالة حرب أبدية مع اسرائيل.

وقال الجميل: "اذا اردنا بناء لبنان الجديد فيجب أن يبنى على احترام التنوع والاعتراف به وحمايته وبناء المواطنة أي شعور المواطنين الى الدولة بمعزل عن انتمائهم الطائفي".





أخبار لبنان

الصلح

اسرائيل

الوقت

الراهن...

الجميل:

تاريخية

لبناء

لبنان

LBCI التالي
أسرار الصحف 14-05-2025
نتائج الإنتخابات الإختيارية في قضاء طرابلس...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
09:40

جنبلاط من بكفيا: لدي تحفظ على الصلح مع اسرائيل في الوقت الراهن و"خلينا نأجلوا شوي" واتفاق الهدنة أفضل وعندما يصالح العرب اسرائيل جميعهم "بيجي وقتنا"

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-27

الجميّل: اللامركزية فرصة تاريخية لإحداث نقلة نوعية في لبنان

LBCI
أخبار دولية
2025-03-11

أكراد سوريا يقولون إن الاتفاق مع الشرع "فرصة حقيقية" لبناء سوريا جديدة

LBCI
خبر عاجل
2025-03-02

وليد جنبلاط: كنا وسنبقى ضد الصلح مع اسرائيل الى أن تقوم دولة فلسطينية وأن يتم ايجاد حل للاجئين الفلسطينيين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:53

مرقص: مجلس الوزراء قرر وضع محافظ الشمال رمزي نهرا بتصرف وزير الداخلية

LBCI
أخبار لبنان
11:41

نهاد الشامي... علامة من الأرض إلى السماء

LBCI
أخبار لبنان
11:23

اليونيفيل تستنكر المواقف العدائيّة الإسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
10:41

الرئيس التنفيذيّ لطائرات إيرباص التجارية يكرّم رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-02-24

زيلينسكي: لإحلال سلام دائم في أوكرانيا هذه السنة

LBCI
آخر الأخبار
10:48

تعيين محمد قباني رئيسًًا لمجلس الإنماء والإعمار

LBCI
حال الطقس
2025-02-21

موجة الصقيع بدأت بالتأثير على لبنان... هذه التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-13

ماسك: عرضنا للتو روبوتات تسلا أوبتيموس على الرئيس ترامب والأمير محمد بن سلمان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:31

لجنة "مهرجانات بيت الدين" تعلن عن برنامج صيف 2025...

LBCI
أخبار دولية
08:20

ترامب يلتقي الشرع ويدعو لتطبيع العلاقات مع إسرائيل..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:58

المواقف التي صدرت في الرياض بشأن وقف حرب غزة على طاولة البحث بين نتنياهو وويتكوف

LBCI
أخبار لبنان
06:30

الرئيس أمين الجميل يفتتح ندوة في "بيت المستقبل" ببكفيا: دعوة لتجاوز الانقسامات الداخلية من أجل مستقبل لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:28

لقاء بين المطران عودة ومخزومي

LBCI
أخبار دولية
06:16

وزير الخارجية السعودي: واشنطن والرياض اتفقتا على إنهاء الحرب في غزة..

LBCI
أخبار دولية
04:35

ترامب في القمة الخليجية الاميركية: لدى لبنان فرصة للتحرر من قبضة حزب الله..وبن سلمان: لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية

LBCI
أخبار دولية
02:20

ترامب يشارك في القمة الخليجية الاميركية في الرياض قبل توجهه الى قطر والإمارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

حين يرسم التلاميذ الوطن: "لبنان الأخضر" في مسابقة فابريانو وIPT

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
13:49

بعد أيام على وفاة زوجها... كارول سماحة تتحدى أحزانها وتعود إلى المسرح (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
14:45

نتائج الإنتخابات الإختيارية في قضاء طرابلس...

LBCI
موضة وجمال
16:03

ممثلة هوليوودية تُضطر لتغيير فستانها في مهرجان "كان"... لهذا السبب (صور)

LBCI
أخبار لبنان
05:58

الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 8 ملايين يورو لدعم الاستقرار ما بعد النزاع في لبنان

LBCI
خبر عاجل
10:56

معلومات للـLBCI: وضع محافظ طرابلس رمزي نهرا بالتصرف

LBCI
موضة وجمال
04:18

ظهرت بإطلالة جريئة ومثيرة... عارضة أزياء شهيرة تخالف قواعد اللباس في مهرجان كان (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
23:52

زلزال يضرب اليونان بقوة 6.3 درجة وارتداداته تصل مصر ولبنان والأردن

LBCI
أخبار دولية
13:09

ترامب: نريد مساعدة لبنان... وسنرفع العقوبات عن سوريا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More