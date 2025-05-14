جنبلاط: لدي تحفظ على الصلح مع اسرائيل في الوقت الراهن... الجميل: هناك فرصة تاريخية لبناء شيء جديد في لبنان

أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، أن لديه تحفظ على الصلح مع اسرائيل في الوقت الراهن، مشيرا الى أن اتفاق الهدنة أفضل.



وقال جنبلاط في ندوة في بيت المستقبل في بكفيا شارك فيها مباشرة النائب السابق وليد جنبلاط والنائب سامي الجميل تحت عنوان "تعزيز الصمود الوطني": "عندما يصالح العرب اسرائيل جميعهم فيحين دور لبنان".



وأضاف: "لا يمكن أن فصل لبنان عما يحصل في المنطقة وما حصل ايجابي جدا ونتمنى أن نحافظ على خرائط سايكس - بيكو لأن ما يهمنا فيها هو لبنان الكبير وهي تبقى مشروطة بالحل في فلسطين".



ولفت جنبلاط الى أن هناك تحديات كبيرة في لبنان، مشيرا الى أن تغيير اتفاق الطائف سيدخل لبنان في المجهول.



وشدد على أنه لا بد من العودة الى أن انشاء حزب وسطي مع قانون انتخابي جديد.



وأشار الى أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته والى أنه مطلوب دعمه وتطويع عسكريين ايضافيين فيه.



وقال: "أشكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأنه ازال العقوبات عن سوريا وهو انجاز كبير وهذا الأمر له وقع كبير علينا".



من جهته، اعتبر رئيس حزب الكتائب سامي الجميل أن لبنان أصبح من دون وصاية لأول مرة منذ أكثر من 50 سنة وأن لا أحد يمكن أن يدعي بأنه يستطيع أن يقرر عن اللبنانيين.



ولفت الجميل الى أن هناك فرصة تاريخية لبناء شيء جديد لم نعيشه من قبل كلبنانيين.



وقال: "لم يكن لدينا الشجاعة يوما بأن نصارح بعضنا بالامور التي تزعجنا وفي غياب الثقة بين اللبنانيين ستتكرر الصراعات ولهذا السبب طرحنا مؤتمر المصالحة والمصارح والحاجز الوحيد المتبقي أمامه هو وجود السلاح



ولفت الى أن رئيس الجمهورية جوزاف عون يعمل على معالجة ملف السلاح بطريقة حكيمة وهادئة وأن هناك حوارا مباشرا بينه وبين حزب الله، مشيرا الى أن لديه ملء الثقة بأنه سيتكمن من تحقيق ذلك.



ورأى الجميل أن وجود سلاح غير لبناني هو اعتداء على سيادة لبنان كذلك وجود أي جندي اسرائيلي على أراضيه.



وتمنى الغاء حجج التطرف ليقوى الاعتدال، لافتا الى أنه لا يمكن أن يقوى بوجود اضطهاد لفريق ووجود السلاح.



وشدّد على أنه لا يجب أن يكون هدفنا يومًا أن نبقى في حالة حرب أبدية مع اسرائيل.



وقال الجميل: "اذا اردنا بناء لبنان الجديد فيجب أن يبنى على احترام التنوع والاعتراف به وحمايته وبناء المواطنة أي شعور المواطنين الى الدولة بمعزل عن انتمائهم الطائفي".











