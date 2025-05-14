الرئيس التنفيذيّ لطائرات إيرباص التجارية يكرّم رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط

قدّم الرئيس التنفيذيّ لطائرات إيرباص التجارية كريستيان شيرر، درعًا تذكاريةً على شكل طائر الفينيق – الطائر الأسطوريّ الخالد الذي يبعث من الرماد بعد الأزمات ليحلق من جديد – لرئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط (MEA) محمد الحوت.



وأتى هذا التكريم، في مقر الشركة في مدينة تولوز، ذلك تقديرًا للإدارة الحكيمة، والقيادة القوية، والمرونة الاستثنائية التي أظهرها السيد محمد الحوت وفريق عمل شركة طيران الشرق الأوسط في مواجهة التحديات الأخيرة، مما ساهم في الحفاظ على ربط لبنان بالعالم.



وأكدت إيرباص تقديرها للشراكة التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود مع MEA.



وجددت التزامها بدعم عملياتها الحالية ومسيرتها المستقبلية. كما تعرب عن امتنانها لثقة MEA المستمرة وتتطلع إلى المزيد من النجاحات المشتركة في قطاع الطيران.



وحضر الاجتماع من جانب إيرباص كل من بونوا دي سانت إكزوبيري، المدير التجاري التنفيذي، وهادي عكوم، نائب الرئيس للمبيعات في أفريقيا وبلاد الشام، وآن صوفي منصور، مديرة حسابات العملاء – مبيعات الطائرات.



كما شارك من جانب MEA ياسين صباغ، المدير العام لشركة ماسكو.