اليونيفيل تستنكر المواقف العدائيّة الإسرائيلية

أعربت "اليونيفيل" عن قلقها إزاء الموقف العدائيّ الأخير، الذي اتخذته القوات الإسرائيلية والمتعلق بأفراد اليونيفيل وممتلكاتها قرب الخط الأزرق.



وأوضحت أنّ "في حادثة الأمس، التي وقعت قرابة السابعة والثلث مساء، لاحظ جنود حفظ السلام إطلاق طلقتين ناريتين من جنوب الخط الأزرق، أصابت إحداهما قاعدة اليونيفيل".



ولفتت إلى أنّ "هذه هي المرة الأولى التي يصاب فيها موقع لليونيفيل بشكل مباشر منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني".



وقالت إنّها "رصدت ما لا يقل عن أربعة حوادث أخرى تضمنت إطلاق الجيش الإسرائيليّ نيرانه، قرب مواقعها على طول الخط الأزرق".



ورصدت اليونيفيل أيضًا سلوكًا عدائيًا آخر من جانب الجيش الإسرائيليّ تجاه جنود حفظ السلام الذين يقومون بأنشطة عملياتية، وفقا لقرار مجلس الأمن الدوليّ 1701.



وأشارت إلى أنّ "أمس أيضًا، أفاد جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل الذين كانوا يقومون بدورية مع الجيش اللبناني، قرب مارون الراس، بأنهم استهدفوا بشعاع ليزر من موقع قريب للجيش الإسرائيليّ. وفي حادثة أخرى جنوب علما الشعب في 7 مايو، وجهت أشعة ليزر نحو دورية تابعة لليونيفيل من دبابتين من طراز ميركافا تابعتين لجيش الدفاع الإسرائيلي. وبينما بدأت الدورية بالتحرك، حلقت طائرة مسيرة فوقها على ارتفاع خمسة أمتار تقريبا، وتبعتها لمسافة كيلومتر تقريبا. وفي حادثة منفصلة، في اليوم نفسه، حلقت طائرة استطلاع مرارا وتكرارا فوق موقع لليونيفيل شرق حولا".



وشدّد على أنّ "اليونيفيل تحتج على كل هذه الأعمال وتواصل تذكير كل الجهات الفاعلة بمسؤوليتها في ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، واحترام حرمة أصولها ومبانيها في كل الأوقات".