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نهاد الشامي... علامة من الأرض إلى السماء
أخبار لبنان
2025-05-14 | 11:41
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نهاد الشامي... علامة من الأرض إلى السماء
غيب الموت السيدة نهاد الشامي، الشاهدة الأشهر على معجزة القديس شربل.
وشكلت الشامي لسنوات رمزًا للإيمان ووجهة لكل من قصد شفاعة القديس شربل خصوصًا في الثاني والعشرين من كل شهر.
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