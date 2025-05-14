محمد قباني رئيسًا لمجلس الإنماء والإعمار... إليكم السيرة الذاتية

عُيّن محمد قباني رئيسًا لمجلس الإنماء والإعمار.



إليكم سيرته الذاتية:



محمد علي قباني هو مهندس لبنانيّ متخصص في قطاعي الكهرباء والطاقة، ويتمتع بخبرة تزيد عن 37 عامًا في العمل مع كبرى الشركات متعددة الجنسيات في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.



التعليم:

• بكالوريا في الرياضيات – الكلية البروتستانتية الفرنسية، لبنان (1981)

• بكالوريوس في الهندسة الكهربائية – جامعة جورج واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (1986)

• ماجستير في الهندسة الكهربائية – جامعة كورنيل، الولايات المتحدة الأمريكية (1987)



الخلفية المهنية:

محمد علي قباني هو المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة الحالي لشركة KC للهندسة والصناعة (لبنان والجزائر)، وهي شركة لبنانية رائدة متخصصة في توزيع ونقل الطاقة الكهربائية. تأسست الشركة عام 2004، وأصبحت مقاول EPC (الهندسة والمشتريات والإنشاءات) بارز، وموردًا، ومصنعًا للوحات الكهربائية ومتكاملاً للأنظمة، وتخدم القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية في الشرق الأوسط وأفريقيا.



العضويات المهنية:

• مجلس الأعمال اللبناني الإيطالي: عضو في مجلس الإدارة.

• جامعة بيروت العربية: عضو في المجلس الاستشاري لبرنامج الطاقة الكهربائية والآلات في قسم الهندسة الكهربائية والكمبيوتر.



الاهتمامات الشخصية:

يحرص محمد علي قباني على تعزيز المصالح الاقتصادية اللبنانية على الصعيد الدولي، وشارك بنشاط في تعزيز الروابط الاقتصادية بين لبنان وعدد من الدول من خلال أدواره في مجالس ولجان الأعمال.