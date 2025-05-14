"بعلبك مدينتي" أوضحت: لا يوجد أي مرشح على اللائحة بهذا الاسم

أوضحت "بعلبك مدينتي" أنه ورد في نشرة أخبار الـLBCI، أنّ رئيس اللائحة هو مازن رفاعي، "علمًا أنه لا يوجد أي مرشح على اللائحة بهذا الاسم، أي حصل التباس بين اسمين في اللائحة.

كما لفتت الى أن اللائحة لا رئيس لها، وأنها مدعومة حصريًا من أعضاء اللائحة وأهالي المدينة.