بنك بيروت يستضيف مؤتمرًا هو الأول من نوعه في لبنان

عقد بنك بيروت مؤتمرًا مخصصًا لقطاع السلع الاستهلاكية السريعة ضم أكثر من150 مشاركًا من مدراء وممثلين عن أبرز شركات التصنيع، والتوزيع، والتجزئة، وسلاسل الإمداد، والتكنولوجيا المالية.



هذا اللقاء الذي أقيم بالتعاون مع Mastercard في 14 أيار2025 في فندق فينيسيا تناول الخدمات المصرفية الالكترونية التي يمكن لقطاع السلع الاستهلاكية السريعة الاستفادة منها وكيفية وضع التكنولوجيا المصرفية في خدمة هذا القطاع في لبنان.



وتخلل المؤتمر ندوات تناقش خلالها خبراء في القطاع حول رقمنة العمليات اليومية في في مجال السوق الإستهلاكي مع التركيز على الحلول المصرفية والرقمية المتكاملة لقطاع السلع الإستهلاكيّة السريعة. متحدثون من Sultan Food، Ghandour، UCCM ، U Food، Almaza ، Meptico،,Malia Group BigPay, Toters ،Transmed وغيرها تشاركوا آرءاهم وخبراتهم، وعرضوا مداخلات قيّمة حول تحديات وفرص التحول الرقمي في حقل السوق الإستهلاكي إضافة إلى دور المصرف في توفير بنية تحتية متكاملة تسهّل عملية تسيير المدفوعات والتحصيل الإلكتروني لهذا القطاع ، إلى جانب مداخلات من مؤسسات وشركات استفادت من هذه الحلول المصرفية الالكترونية.