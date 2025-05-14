نجيم ردًا عما ورد عن دعم لائحته واللائحة المنافسة في دورس: لا يمت إلى الحقيقة بصلة

الحجار ترأس اجتماعا بحث في التحضيرات للإنتخابات البلدية والإختيارية في بيروت والبقاع

الحجار ترأس اجتماعا بحث في التحضيرات للإنتخابات البلدية والإختيارية في بيروت والبقاع

وربيرغ من الرياض للـLBCI: نريد ان نقدم دعمًا كاملًا للشعب اللبناني ...