الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كركي: 126 مليار ل.ل. جديدة ترفع مجموع مدفوعات غسيل الكلى إلى 570 مليار منذ مطلع 2025

أخبار لبنان
2025-05-15 | 08:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كركي: 126 مليار ل.ل. جديدة ترفع مجموع مدفوعات غسيل الكلى إلى 570 مليار منذ مطلع 2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
كركي: 126 مليار ل.ل. جديدة ترفع مجموع مدفوعات غسيل الكلى إلى 570 مليار منذ مطلع 2025

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان بانه في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية للمضمونين، يواصل المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي إيلاء علاج مرضى غسيل الكلى الأولوية القصوى، مشيرةً إلى أن هذه العناية الخاصة تنبع من حاجة هؤلاء المرضى إلى جلسات علاجية أسبوعية ودائمة، حيث أن أي تأخير في تلقيها يشكل تهديدًا فعليًا على حياتهم.

وفي هذا السياق، أعطى الدكتور كركي توجيهاته إلى الدوائر المالية المختصة لتحويل مبلغ قدر 126 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى. وبذلك، يرتفع إجمالي مدفوعات غسيل الكلى منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه إلى 570 مليار ل.ل.

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام إدارة الصندوق بضمان استمرارية علاج مرضى غسيل الكلى، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد، كذلك على التزامه دفع مستحقات المستشفيات والأطباء بشكل دوري وأسبوعي.

وشدد كركي على أهمية الحفاظ على الشراكة المتينة مع المؤسسات الصحية لضمان استمرارية تقديم أفضل الخدمات الاستشفائية للمضمونين، لا سيما في ما يتعلق بعلاج مرضى غسيل الكلى، والذي يتم تغطيته بشكل كامل 100% من قبل الصندوق.

كما بشر المضمونين بأن مجلس إدارة الصندوق سيناقش غدًا الجمعة موضوع زيادة تعرفات العلاج بالأشعة PET SCAN – MRI – CT-SCAN لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك للتخفيف من الفروقات المالية التي يتكبدها المضمونون.  
 

أخبار لبنان

مليار

جديدة

مجموع

مدفوعات

الكلى

مليار

LBCI التالي
لقاءات عدة للرئيس عون...
الجلسة التشريعية العامة… إليكم تفاصيلها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-02-28

كركي: 441 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطبّاء منذ مطلع العام

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-11

كركي: أقرار زيادة تعرفات الأعمال الإستشفائية غير المقطوعة وتسديد 530 مليار ليرة منذ مطلع العام

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-13

كركي: 42 مليار ليرة سلفات جديدة للمستشفيات وزيادة تعرفات التصوير بالأشعة خلال أيام

LBCI
اقتصاد
2025-05-05

كركي: 53 مليار ليرة سلفات جديدة للعمليات المقطوعة وسنباشر بدفع سلفات للطبابة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:36

التربية: إعداد دراسة شاملة حول تعويضات المتعاقدين ورفعها إلى مجلس الوزراء

LBCI
أخبار لبنان
09:01

الرئيس عون إستقبل سفير دولة أنتيغوا وباربودا لدى الكويت واضعًا إمكانات بلاده لمساعدة لبنان

LBCI
أخبار لبنان
08:54

جابر إلتقى ممثل صندوق النقد الدولي إستكمالًا لنقاشات واشنطن

LBCI
أخبار لبنان
08:48

بايراقداريان في الرباط للمشاركة في مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرنكوفونية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-04-19

رئيس الاستخبارات التركية بحث مع قيادي في حماس بشأن إيصال المساعدات إلى غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-10

في انتخابات الشمال وعكار... العين على إتحادات البلديات

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-11

خروقات انتخابية في الشمال: اقتراع خارج العازل ومندوب يصوّت عن ناخب

LBCI
أخبار لبنان
01:10

نتائج الانتخابات البلدية للعام ٢٠٢٥ في قضاء طرابلس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:38

أبي المنى: الفرص مؤاتية ويجب أن نستغلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:20

إستعدادات لانعقاد القمة العربية في دورتها الرابعة والثلاثين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:17

النشاط العربي-الأميركي مستمر...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:11

الجلسة التشريعية العامة… إليكم تفاصيلها

LBCI
أخبار دولية
05:30

ترامب: الولايات المتحدة تقترب جدًا من التوصل إلى اتفاق نوويّ مع إيران

LBCI
أخبار دولية
16:06

الشرع: بلادنا لن تكون إلا ساحة للسلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

شراكة بمليارات الدولارات بين السعودية وأميركا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

سوريا أمام فرصة قد لا تتكرر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

جهاد سلامة رئيسًا للجنة الاولمبية اللبنانية… والعين على جلسة للجنة أخرى يوم الجمعة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
12:49

مقتل مؤثرة شابة خلال بث مباشر على تيك توك: حادثة هزّت مواقع التواصل! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
01:10

نتائج الانتخابات البلدية للعام ٢٠٢٥ في قضاء طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
13:16

محمد قباني رئيسًا لمجلس الإنماء والإعمار... إليكم السيرة الذاتية

LBCI
أخبار لبنان
13:32

"بعلبك مدينتي" أوضحت: لا يوجد أي مرشح على اللائحة بهذا الاسم

LBCI
أخبار لبنان
11:41

نهاد الشامي... علامة من الأرض إلى السماء

LBCI
خبر عاجل
10:56

معلومات للـLBCI: وضع محافظ طرابلس رمزي نهرا بالتصرف

LBCI
خبر عاجل
10:57

تعيين محمد قباني رئيسًا لمجلس الإنماء والإعمار

LBCI
صحف اليوم
00:10

مصادر ”الأنباء الكويتية": عملية التهريب إلى سوريا استهلكت معظم أموال دعم المحروقات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More