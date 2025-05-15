لقاءات عدة للرئيس عون...

أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى اننا في مسيرة نهوض وإصلاح وإنقاذ للبنان، ونحن قادرون معًا على ذلك برعاية رئيس الجمهورية وجهد الحكومة ومواكبة مجلس النواب ومباركة ومواكبة الرؤساء الروحيين.



ولفت الى انه لمس في قرارات الحكومة ان هناك سلسلة من الإصلاحات قد بدأت، متمنيًا ان يتحول الدعم العربي الى دعم عملي يساعد في سد الفجوة المالية الموجودة.



وعن موضوع حصرية السلاح بيد الدولة، قال شيخ العقل: "قادرون بالحوار على تحقيق ذلك".



وكان الرئيس عون استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى والقاضي الشيخ غاندي مكارم، وتم التداول في الأوضاع العامة في البلاد ومواقف رئيس الجمهورية ونتائج زياراته الرسمية الى الخارج، لا سيما الى دول مجلس التعاون الخليجي.



كما عرض الشيخ ابي المنى للجهود التي يبذلها لتعزيز الشراكة الروحية الوطنية في البلاد، ووجه دعوة الى الرئيس عون لحضور ندوة ثقافية وطنية حول الشراكة الروحية الوطنية: مظلة الإصلاح والإنقاذ، دعا إليها الملتقى الثقافي والإجتماعي لجرد عاليه والجوار في مبنى جمعية النهضة الإجتماعية الخيرية في شانيه يوم الأربعاء 21 أيار المقبل الساعة الخامسة عصرًا.



وتطرق البحث ايضًا الى مسائل وطنية والأوضاع المحلية والإقليمية.



واستقبل الرئيس عون سفير اسبانيا Jesus Santos Aguado الذي سلمه دعوة من ملك اسبانيا فيليبي السادس لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي يعقد في مدينة اشبيلية الاسبانية، بين 30 حزيران و3 تموز 2025.



وجاء في الرسالة ان هذا المؤتمر سيوفر إطارًا مثاليًا لمعالجة مكافحة الفقر وعدم المساواة بشكل بناء وفاعل ولتصميم استراتيجيات مبتكرة من خلال الحوار المفتوح والالتزام المشترك تعزز تنمية أكثر إنصافًا واستدامة لصالح المجتمع الدولي بأسره.



وأوضح السفير الاسباني للرئيس عون انه الى اليوم، اكدت اكثر من 65 دولة مشاركتها في هذا المؤتمر، وسيتم تمثيلها على مستوى رؤساء الدول او رؤساء الحكومات. وستتخلل المؤتمر لقاءات مهمة بين الرؤساء المشاركين، وطاولات مستديرة مخصصة لمناقشة ملفات محددة متعلقة بأهداف المؤتمر.



وفي قصر بعبدا، وزيرة السياحة لورا الخازن لحود التي اطلعت الرئيس عون على برنامج عمل الوزارة والتدابير المتخذة لتنشيط الحركة السياحية، لا سيما مع إقتراب فصل الصيف وتوقع وصول العديد من السياح الى لبنان من دول عربية وأجنبية.



وأوضحت لحود ان الوزارة على جهوزية لمواكبة الموسم السياحي وفق آلية عمل تشمل العديد من الإجراءات والترتيبات ليكون الموسم السياحي ناجحًا.



واستقبل الرئيس عون رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، واجرى معه جولة افق تناولت مواضيع سياسية مختلفة، إضافةً الى مسار الانتخابات البلدية والاختيارية.



وفي قصر بعبدا، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية الذي عرض مع رئيس الجمهورية لعمل التفتيش المركزي في مختلف اختصاصاته.