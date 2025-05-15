الأوضاع المحلية والإقليمية محور لقاء المفتي قبلان وسفير إيران

استقبل المفتي الجعفري الممتاز سماحة الشيخ أحمد قبلان، في مكتبه في دار الإفتاء الجعفري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان السيد مجتبى أماني، وجرى التباحث في مجمل الأوضاع المحلية والإقليمية.