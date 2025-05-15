بايراقداريان في الرباط للمشاركة في مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرنكوفونية

وصلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان الى العاصمة المغربية - الرباط للمشاركة في مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرنكوفونية.



وكان في استقبال الوزيرة بايراقداريان في صالون الشرف في المطار مسؤولي وزارة الشباب والرياضة المغربية الكبار وسفير لبنان لدى المملكة المغربية زياد عطالله.



ورافق وزيرة الشباب والرياضة مستشارها لشوؤن الفرنكوفونية إبراهيم منسى والخبير الشبابي ادغار بلان، حيث يشاركان في اجتماعات الخبراء، فيما تترأس بايراقداريان وفد لبنان في اجتماعات الوزراء المقررة يوم غد الجمعة.