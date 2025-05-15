جابر إلتقى ممثل صندوق النقد الدولي إستكمالًا لنقاشات واشنطن

التقى وزير المالية ياسين جابر في مكتبه في الوزارة، في إطار التحضير لزيارة وفد صندوق النقد الدولي أواخر شهر أيار الحالي، ممثل الصندوق في لبنان فريدريكو ليما، حيث تم استعراض الخطوات التي تمضي بها وزارة المالية على مستوى الإصلاحات المالية وأهمية القوانين التي أقرتها الحكومة والمجلس النيابي والمرتبطة بتنظيم القطاع المصرفي، وتلك التي سيقرها تباعًا المجلس النيابي.



ويأتي اللقاء، وفق بيان المكتب الاعلامي في الوزارة، استكمالًا لما تم من مناقشات الوفد اللبناني الرسمي الذي ترأسه الوزير جابر إلى اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدولين في واشنطن الشهر الماضي والذي شارك فيه وزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة.



وأبدى جابر ارتياحه للمسار التي تتبعه الحكومة، وقال: "جميع الأطراف المعنية بالشقين المالي والنقدي جادة في تحقيق الإصلاحات المطلوبة للنهوض بالوضع الاقتصادي ولاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان"، معتبرًا أن "ذلك يشكل مدخلًا أساسيًا ومهمًا لتشجيع الجهات المانحة والمقرضة على مساعدة لبنان في بناء قدراته سواء على مستوى البنى التحتية أو على مستوى إعادة الإعمار"، مشيرًا إلى أن "ذلك يدفع بالعديد من المستثمرين إلى توظيف استثماراتهم في أكثر من مجال في لبنان"، لافتًا إلى أن "اللقاءات التي أجريت مع هؤلاء في واشنطن كانت مشجعة جدًا على هذا الصعيد".