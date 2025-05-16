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o
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o
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o
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الرئيس عون بحث مع النائب فرنجية في ملف الإصلاحات والحوكمة
أخبار لبنان
2025-05-16 | 04:22
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الرئيس عون بحث مع النائب فرنجية في ملف الإصلاحات والحوكمة
أخبار لبنان
النائب
فرنجية
الإصلاحات
والحوكمة
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