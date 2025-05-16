غياث يزبك للـLBCI: لم نتحالف مع حزب الله في بيروت... وهذا ما قاله عن موضوع السلاح

أكد عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غياث يزبك أنه لا يمكن اعطاء ورقة قوية لرئيسي الجمهورية والحكومة لإخراج إسرائيل من لبنان من خلال التعنّت بالاحتفاظ بالسلاح.



واعتبر في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن "على حزب الله اعطاء هذه الورقة للدولة اللبنانية لتتمكن من الضغط بأوراق "إيجابية" على من يقرّر في هذه المنطقة، من أجل اخراج إسرائيل من النقاط التي تحتلها في جنوب لبنان".



وقال يزبك: "أنا مع مقولة أن يكون لبنان آخر دولة يوقع سلاما" مع إسرائيل.

وعن الإنتخابات البلدية في بيروت، قال النائب غياث يزبك: "نحن حريصون كمسحيين على المشاركة كي لا تقع بيروت ضحية اللون الواحد".



وأضاف: "نحن لم نتحالف مع حزب الله في بيروت، بل نحن نقدم فعل إيماننا بالتنوع في بيروت".