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الرئيس عون إلتقى رئيس دائرة العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو... ويغادر غدًا والسيدة الأولى إلى الفاتيكان

أخبار لبنان
2025-05-16 | 05:30
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الرئيس عون إلتقى رئيس دائرة العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو... ويغادر غدًا والسيدة الأولى إلى الفاتيكان
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الرئيس عون إلتقى رئيس دائرة العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو... ويغادر غدًا والسيدة الأولى إلى الفاتيكان

يغادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون قبل ظهر غد بيروت الى روما لتمثيل لبنان في القداس الحبري لافتتاح حبرية البابا لاون الرابع عشر الذي يقام في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان قبل ظهر الاحد المقبل. وستكون مناسبة يلتقي فيها الرئيس عون والسيدة الأولى بالبابا الجديد بعد القداس.

واستقبل الرئيس عون في حضور السفير الروسي الكسندر روداكوف رئيس دائرة العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو المتروبوليت Anthony Sevryuk على رأس وفد، ضم، مستشار بطريركية موسكو وكل الروسيا كيريل الأول Nikolay Balashov والنائب العام البطريركي لشؤون الكنيسة الخارجية Igor Lakimchuk، وحضر اللقاء المعتمد البطريركي للروم الأرثوذكس في موسكو المتروبوليت نيفون صيقلي.

ونقل المتروبوليت Anthony Sevryuk الى الرئيس عون "تحيات البطريرك كيريل الأول"، معربًا عن سعادته "بالمجيء الى لبنان بهدف المشاركة في افتتاح كنيسة سيدة الفرح التي بناها المتروبوليت صيقلي في زحلة يوم الاحد المقبل، وتضم الكنيسة متحفًا من مقتنيات المتروبوليت صيقلي".

وقال: "نحن سعداء ان نكون في لبنان لنشارك المتروبوليت صيقلي فرحته في انجاز بناء الكنيسة والمتحف، مقدرين دوره كمعتمد بطريركي للروم الأرثوذكس في موسكو منذ 48 سنة، وهذا الإنجاز يعكس مدى ارتباط المتروبوليت صيقلي بلبنان، ومشاركتنا في هذا الحدث تؤكد كل محبتنا لهذا البلد ودوره في محيطه والعالم".

ورحب الرئيس عون بالمتروبوليت Anthony Sevryuk والوفد المرافق، منوهًا بما حققه المتروبوليت صيقلي في بناء الكنيسة وبالدور الذي لعبه خلال سنوات عدة في تطوير العلاقات اللبنانية- الروسية في مختلف المجالات.

وحمل الرئيس عون المتروبوليت Anthony Sevryuk تحياته الى البطريرك كيريل الأول، شاكرًا له مواقفه الداعمة للبنان.ِ

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