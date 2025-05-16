وزير الثقافة التقى مدير معهد العالم العربي في باريس

التقى وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع المدير العام لمعهد العالم العربي في باريس الشاعر شوقي عبد الأمير وتداول معه في شؤون ثقافية عامة، والتعاون الثنائي في مشاريع مستقبلية.



واثر اللقاء، قال عبد الأمير: "كان لقاءً مهمًا جداً تطرقنا خلاله لعدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، وهناك حضور متواصل للبنان في معهد العالم العربي وكذلك للمعهد حضوره في لبنان".



وأضاف: "آمل في تحقيق المزيد من تطور العلاقات بين معهد العالم العربي في باريس ولبنان بوجود وزير الثقافة غسان سلامة".