سلام عرض الأوضاع جنوبًا مع وفد بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم في السرايا وفدًا من بعثة الأمم المتّحدة لمراقبة الهدنة في لبنان برئاسة رئيس هيئة الأركان الجنرال باتريك غوشا Patrick Gauchat وجرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات الامنية في الجنوب.