البستاني: على لبنان الإسراع بإجراء الإصلاحات لمواكبة التطورات في المنطقة

رأى النائب فريد البستاني أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، قرار ايجابي لسوريا ولبنان والمنطقة.



وقال البستاني في منشور عبر موقع "إكس": "إن هذا القرار يشكل فرصة للعمل على الازدهار الاقتصادي لسوريا ولبنان في آن واحد ويعطي حافز للشراكات الاقتصادية بين البلدين".



ولفت الى أن على لبنان أن يكون جاهزا لذلك، مشيرا الى أن أول خطوة يجب الاقدام عليها هي اعادة الانتظام المالي وهيكلة المصارف واسترجاع الثقة بالقطاع المصرفي التي تمرّ حكماً من خلال اعادة اموال المودعين.



واعتبر أن هذا القرار سيسهّل ويسرّع عودة النازحين السوريين الى بلادهم ليشاركوا في نهضته الاقتصادية.