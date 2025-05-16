شيخ العقل بحث هاتفيا وجنبلاط في واقع الحال في ضوء المستجدات

أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى اتصالا هاتفيا برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، تخلله الحديث عن قضايا الطائفة الداخلية والوضع المتطور في سوريا في ضوء المستجدات على الساحة العربية واعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، الامر الذي يستوجب التعاطي الايجابي مع المرحلة الجديدة.



من جهة ثانية، التقى الشيخ ابي المنى في منزله في شانيه، عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب، وتم البحث في شؤون تتعلق بالبيت الداخلي والوضع العام، وسبل التكيّف مع التطورات الحاصلة على مستوى لبنان والمنطقة.