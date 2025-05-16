مصادر "التيار" للـLBCI: نحسم خيارنا غداً في زحلة بعد اتصالات مكثفة واستطلاع رأي

كشفت مصادر "التيار الوطني الحر" للـLBCI عن اتصالات مكثفة تُجرى بين النائب ميشال ضاهر وأسعد زغيب من جهة، والقوات اللبنانية عبر النائب جورج عقيص وقنوات رسمية من جهة أخرى، وسط تموضع التيار كبيضة القبان في معركة زحلة. ولفتت المصادر إلى أن التيار بدأ بإجراء استطلاع للرأي، على أن تصدر نتائجه ظهر الغد، ليُبنى عليها القرار النهائي الذي يُعلنه رئيس التيار سواء بدعم إحدى اللائحتين أو التوجّه نحو لائحة ثالثة نواتها موجودة.