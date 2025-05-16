سلام التقى السوداني... وهذا ما دار بينهما

التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، حيث تم التباحث في سبل توسيع مجالات التعاون الثنائي، لاسيما في ميادين الطاقة، الاقتصاد، والتبادل الثقافي، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة.



وتم التأكيد في خلال اللقاء، على عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين، والتشديد على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك بما يخدم مصالح الدول العربية وشعوبها.



وأعرب الرئيس سلام في خلال اللقاء عن تقدير لبنان وشكره للدعم المستمر الذي يقدمه العراق في مختلف المجالات ولا سيما النفط.