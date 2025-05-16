حلو لـ"جدل": نرى تحالفًا "غريبًا عجيبًا" تحت شعار "المناصفة" وأهل بيروت سيختارون بشكل صحيح

اعتبر الأمين العام لحزب الكتلة الوطنية ميشال حلو، أن أهل بيروت سيختارون بشكل صحيح وأن الجميع سيُحاول وسيستطيع اجتياز الخوف الطائفي والتصويت للكفاءة والمشروع وليس للبلوكات الحزبية.



وقال حلو في حديث لـ "جدل" عبر الـLBCI: "نرى تحالفًا "غريبًا عجيبًا" تحت شعار "المناصفة" في بلدية بيروت والبيارتة سيصوتوا لـ"بيروت مدينتي"".



ولفت الى أن التحالف لن يتمكن من صياغة مشروع انتخابي واضح وتنفيذه، معتبرا أن المشرحين كانوا جزءا من الفشل.



وشددا على أن تكرار تجربة الفشل خطأ كبير، وأن بيروت تستحق أكثر من ذلك.