4 بلديات من أصل 8 ضمن قضاء الهرمل فازت بالتزكية

سجل في قائمقامية الهرمل، فوز كل من البلديات الآتية، في ‏اليوم ما قبل الاخير لبدء الانتخابات البلدية والاختيارية في مدينة الهرمل وقرى القضاء:



مزرعة سجد وفيسان وجوار الحشيش والكواخ بالتزكية، ما يعني أربع بلديات من أصل ثمان ضمن قضاء الهرمل.



كما وفاز 27 مختارا بالتزكية وعشرة أعضاء اختياريين.