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فريد البستاني بعد زيارنه وزير الداخلية: بتكاتف الجهود نصحح أوضاع النافعة

أخبار لبنان
2025-05-16 | 16:39
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فريد البستاني بعد زيارنه وزير الداخلية: بتكاتف الجهود نصحح أوضاع النافعة
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فريد البستاني بعد زيارنه وزير الداخلية: بتكاتف الجهود نصحح أوضاع النافعة

قام النائب فريد البستاني، برفقة النائبين نقولا صحناوي وهاكوب ترزيان، بزيارة وزير الداخلية أحمد الحجار.

وعرض المجتمعون لأوضاع مصلحة تسجيل السيارات والآليات" (النافعة)، وقد أثنى البستاني على اداء الحجار وعلى "التقدّم الذي تمّ احرازه".

كما وشدّد على "ضرورة إعادة الموظفين المدنيين المتمرّسين وغير المرتكبين والذين ليس في حقهم احكام قضائية الى وظائفهم لتسيير الآمور، وعلى أهمية اجراء مناقصة شفافة وفق قانون الشراء العام للتعاقد مع شركة معلوماتية لتحلّ مكان شركة انكريبت".

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