نواف سلام: لبنان يتطلّع إلى رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى دول الخليج

أعرب رئيس مجلسِ الوزراء نواف سلام عن أمله في أن ترفع باقي الدول الخليجية الأخرى الحظر المفروض على سفر رعاياها الى لبنان.



وأشار في مقابلة تلفزيونية، إلى تطلّع لبنان أيضاً إلى رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى دول الخليج.