حريق بمخيم للنازحين السوريين في خربة داوود العكارية

شب حريق كبير في منتصف الليل، بمخيم للنازحين السوريين في بلدة خربة داوود العكارية، والتهمت النيران حوالى ٣٧ خيمة.



وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن الأضرار اقتصرت على احتراق بعض الأوراق الثبوتية لعدد منهم.



ولم تعرف أسباب الحريق بعد.