اتصال بين وزيرة التربية ونظيرها السوري... وهذا ما تم بحثه

بحث وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو، في خلال اتصال هاتفي مع وزيرة التربية ريما كرامي، ظروف الطلاب السوريين المقيمين في لبنان، وسبل تيسير تقديمهم للامتحانات العامة.



وتحدث الوزير تركو، في خلال الاتصال الذي جرى بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، عن واقع طلاب الشهادتين المقيمين في لبنان الذين سيتقدمون هذا العام إلى امتحانات الشهادة العامة لدورة عام 2025، وآلية قبولهم في لبنان لتقديم امتحاناتهم، وإمكانية تقديم التسهيلات اللازمة لهم.



بدورها، أكدت الوزيرة كرامي استثناء الطلاب المتقدمين للشهادة اللبنانية لهذا العام من شرط الحصول على أي نوع من الإقامات من خلال قرار أصدرته الحكومة اللبنانية، يخص الطلاب السوريين المقيمين في لبنان.



وفي ختام الاتصال، شكر الوزير تركو الحكومة اللبنانية والوزيرة كرامي، مؤكداً دعم هذه الخطوة التي ستنقذ آلاف الطلاب السوريين من خطر عدم تقديمهم لامتحاناتهم في لبنان.