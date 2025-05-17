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العراق يتعهّد خلال القمة العربية بتقديم 40 مليون دولار لإعادة إعمار غزة ولبنان
أخبار لبنان
2025-05-17 | 06:41
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العراق يتعهّد خلال القمة العربية بتقديم 40 مليون دولار لإعادة إعمار غزة ولبنان
تعهّد العراق خلال القمة العربية في بغداد بتقديم 40 مليون دولار في إطار جهود إعادة إعمار قطاع غزة ولبنان بعدما أدّت الحرب مع إسرائيل إلى دمار واسع فيهما.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة: "18 مبادرة طموحة لتنشيط العمل العربي المشترك وفي مقدمتها مبادرة تأسيس الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار ما بعد الأزمات والصراعات والحروب".
وأضاف: "نؤكد هنا إسهام العراق بمبلغ 20 مليون دولار لإعمار غزة و20 مليون دولار لإعمار لبنان الشقيق".
وتستضيف بغداد السبت القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية فيما أعلن الجيش الإسرائيلي شنّه "ضربات مكثفة" في إطار هجوم جديد على غزة.
وقال السوداني: "دعونا وما زلنا ندعو إلى عمل عربي جاد ومسؤول لإنقاذ غزة وإعادة تفعيل دور وكالة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القطاع والضفة الغربية".
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أخبار دولية
العراق
إعمار
غزة
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