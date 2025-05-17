سلام: للضغط على المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها ومستعدون للتعاون مع سوريا لإعادة النازحين

دعا رئيس الحكومة نواف سلام الدول العربية الى الضغط على المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب الفوري والكامل من كل الأراضي اللبنانية.



وقال سلام في خلال القمة العربية: "العالم شهد على التزام لبنان ببنود وقف الأعمال العدائية الا أننا لا نزال نعاني من استمرار الاحتلال الإسرائيلي ومن الخروقات الإسرائيلية اليومية".



ولفت الى أن لبنان يشدّد على اعتماد سياسة خارجية تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ومنع أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية ويهمه بناء الشراكات الاستراتيجية مع الدول العربية كافة.



وأشار الى أن لبنان يؤمن بأهمية العمل العربي المشترك، لافتا الى أن الظروف تتطلب أعلى درجات التنسيق والتعاون.



وأكد سلام التزام لبنان بنصرة القضية الفلسطينية والدعم الثابت للشعب الفلسطيني وحق تقرير المصير، معربا عن رفض اي محاولات لنقل او تهجير او توطين الفلسطينيين في بلد آخر.



كما أكد سلام استعداد الدولة اللبنانية للتعاون مع سوريا لإعادة النازحين السوريين، لافتا الى أن لبنان يسعى الى ضبط الحدود ومنع التهريب بأشكاله كافة.