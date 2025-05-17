سلام لنظيره الإسبانيّ: ندعو إلى الوقف الفوريّ للعدوان على غزة

بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، تداعيات الحرب على غزة، وأهمية التحرك الدوليّ العاجل لوقفها، واحتواء آثارها الإنسانية والسياسية مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

وأكد سلام، على هامش القمة العربية المنعقدة في بغداد، أنّ "لبنان، انطلاقًا من ثوابته الوطنية والإنسانية، يدعو إلى الوقف الفوريّ للعدوان على غزة، ويثمّن كل جهد صادق يُبذل في هذا الاتجاه".

كما أعرب عن تقديره للمواقف الإسبانية المتقدمة في دعم لبنان، فضلًا عن اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين وتبنّيها حل الدولتين كمدخل لتحقيق سلام عادل وشامل.