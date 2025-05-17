الرئيس سلام: لبنان يسعى إلى العودة إلى موقعه الطبيعيّ في الحضن العربيّ

أكّد رئيس الحكومة نواف سلام، مساعي لبنان إلى العودة إلى موقعه الطبيعيّ في الحضن العربيّ.

وقال: “لبنان على أتم الاستعداد للمشاركة في النهضة الجماعية ويؤكد التزامه نهج التضامن وليس فقط في أوقات الشدة فشباننا وشباتنا استثمار لنا”.

وشدّد على أنّ التنمية لا تتحقق من دون استقرار والتعاون العربيّ المشترك بات ضرورة ملحة.

وأوضح أنّ لبنان يقف مع أشقائه العرب في ظل الازمات، التي تعيق النمو فمعدلات البطالة مرتفعة كما أزمات النزوح واللجوء والتصحّر وإعادة الإعمار.

وقال: “لسنا في مرحلة انتقالية بل لحظة تأسيسية نكسب فيها ثقة المواطنين اللبنانيين”.

وشكر سلام “الاخوة العراقيين على وقوفهم الدائم إلى جانب لبنان”.