سلام لنظيره الأردنيّ: لبنان حريص على الأردن في مواجهة التحديات التي يتعرض لها

بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، مع رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية جعفر حسان، في المستجدات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبارك الرئيسان، على هامش المشاركة في القمة العربية، الجهود الدبلوماسية التي قادتها المملكة العربية السعودية، والتي أفضت إلى رفع العقوبات عن سوريا وفتحت أفقًا جديدًا للتعامل العربي معها.

وجدّدا مناشدتهما للمجتمع الدوليّ للعمل في سبيل وقف الحرب على غزة ومنع تهجير الشعب الفلسطينيّ من أرضه، مع التشديد على التمسك بالمبادرة العربية للسلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأكد سلام "حرص لبنان على الأردن في مواجهة التحديات التي يتعرض لها"، مشددًا على "ضرورة حماية الأمن والاستقرار ورفض أي تدخل بالشؤون الأردنية الداخلية".

وأعرب حسان عن "حرص الأردن على سلامة لبنان ووحدة أراضيه، وتقديره لصموده في وجه التحديات".

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات اللبنانية–الأردنية في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الطاقة، والعمل المشترك لمعالجة أزمة النزوح السوري بما يحفظ كرامة اللاجئين ويصون المصلحة الوطنية للبلدين.