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مصادر الـLBCI: مديرية أمن الدولة باشرت بالتحقيق مع قائمقام الهرمل على خلفية فقدان دفاتر تصاريح مخصّصة لمندوبي المرشحين

أخبار لبنان
2025-05-17 | 11:40
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مصادر الـLBCI: مديرية أمن الدولة باشرت بالتحقيق مع قائمقام الهرمل على خلفية فقدان دفاتر تصاريح مخصّصة لمندوبي المرشحين
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مصادر الـLBCI: مديرية أمن الدولة باشرت بالتحقيق مع قائمقام الهرمل على خلفية فقدان دفاتر تصاريح مخصّصة لمندوبي المرشحين

أفادت مصادر الـLBCI بأنّ مديرية أمن الدولة باشرت بالتحقيق مع قائمقام الهرمل طلال قطايا، في مكتبها في القضاء، وذلك على خلفية فقدان 18 دفترًا من أصل 140 دفتر تصاريح مخصّصة لمندوبي المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية، علمًا أن كل دفتر يحتوي على 25 تصريحًا.

 

وأكّدت المصادر أنّ عدد الدفاتر التي لا تزال بحوزة القائمقامية يبلغ 122 دفترًا، فيما تُقدَّر التصاريح المفقودة بنحو 450 تصريحًا.

 

وأوضحت أنّ التحقيق أُطلق بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافيّ في البقاع القاضي منيف بركات، وبعد موافقة وزير الداخلية والبلديات. 

 

وأوضحت المعلومات، أنّ التوجّه القضائيّ يميل إلى التريث في اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعرقل العملية الانتخابية، بانتظار استكمال التحقيقات واتخاذ القرار المناسب.

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