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تيمور جنبلاط: لتحقيق التوازن الوطني وبيروت عاصمة كل اللبنانيين

أخبار لبنان
2025-05-17 | 13:05
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تيمور جنبلاط: لتحقيق التوازن الوطني وبيروت عاصمة كل اللبنانيين
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تيمور جنبلاط: لتحقيق التوازن الوطني وبيروت عاصمة كل اللبنانيين

هنأ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، "الفائزين في الانتخابات البلدية والاختيارية في الدورتين الاخيرتين، والروح الوفاقية التي سادت الاستحقاق، وعكست ايمان المواطنين العميق وخاصة الشباب والمرأة منهم، بأهمية العمل البلدي ودوره الاساسي في تعزيز التنمية المحلية، من خلال العمل الجادّ والدؤوب، لمصلحة بلداتهم واهلهم، لجعلها نموذجاً للتنظيم والتطوير".

ونوّه جنبلاط في خلال لقائه عددا من المجالس البلدية والاختيارية المنتخبة في قصر المختارة ضمن استقبالات، بالقرى والبلدات التي حرصت على تحقيق التوازن الوطني خصوصًا في الجبل، "حفاظا على روح المصالحة والعيش المشترك"، متمنيا أن "ينسحب الحرص ذاته على باقي المناطق وخاصة مدينة بيروت، التي تبقى عاصمة كل اللبنانيين وحاضنة مكوّنات الوطن".

كما هنأ وزارة الداخلية وادارات الدولة المعنية واجهزة الامن على اختلافها، "لحسن تنفيذ القرارات، وانجاز المرحلتين الانتخابيتين المتبقيتين بذات الروحية والتوجهات".

كذلك التقى جنبلاط وفدا من هيئة الخدمات الإجتماعية في اقليم الخروب، ضمّ نائب رئيس الهيئة منير السيد وأمين السر المحامي محمد يوسف شمس الدين والأعضاء، لشكره على دعمه الهيئة، ورعاية قصر المختارة لها منذ التأسيس، وقدّم الوفد للنائب جنبلاط درعا تقديرية كعربون وفاء. وتم البحث في التحضيرات اللازمة للحفل التأبيني لرئيس الهيئة المحامي المرحوم نبيل مشموشي فور انجاز التحضيرات.

كما عرض مطالب خدماتية وعامة مع وفود من بلدة بعذران، كفرحيم، لجنة المدرسة الرسمية في الخريبة الشوف لدعمها، جمعية التنمية للإنسان والبيئة DPNA (شبكة البيئة والمناخ)، الضابطة الجمركية، آل فاعور في حاصبيا وسيدات جمعية عين وزين الخيرية وذلك بحضور النائبين بلال عبد الله وهادي ابو الحسن، النائب السابق علاء ترو، امين السر العام ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

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