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رئيس الجمهورية من روما: لبنان بتنوعه الطائفيّ والمذهبيّ سيبقى مؤمنًا أكثر من أي وقت مضى برسالته التاريخية في الحرية والتعددية

أخبار لبنان
2025-05-17 | 13:23
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رئيس الجمهورية من روما: لبنان بتنوعه الطائفيّ والمذهبيّ سيبقى مؤمنًا أكثر من أي وقت مضى برسالته التاريخية في الحرية والتعددية
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رئيس الجمهورية من روما: لبنان بتنوعه الطائفيّ والمذهبيّ سيبقى مؤمنًا أكثر من أي وقت مضى برسالته التاريخية في الحرية والتعددية

وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون إلى قاعدة تشامبينو العسكرية في روما  لتمثيل لبنان في القداس الحبري الاول للحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر الذي يقام قبل ظهر غد في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان. 

 

وقال الرئيس عون في تصريح له بعيد وصوله: "يشرفني اليوم أن أعود إلى الكرسي الرسولي، بعد مشاركتي سابقًا في وداع قداسة البابا فرنسيس، لأشهد لحظة تاريخية جديدة مع افتتاح حبرية قداسة البابا لاوون الرابع عشر. إن هذه العودة، في جوهرها، ليست مجرد مشاركة بروتوكولية، بل تأكيدٌ على الروابط العميقة والعلاقة الراسخة التي تجمع لبنان والكرسي الرسولي. تلك العلاقة التي امتدت عبر التاريخ، منذ إعتراف اول الأحبار الأعظمين القديس بطرس "ان المسيح هو إبن الله الحي، هذا الإعتراف الذي جري "عند اقدام جبل حرمون"، على ما اشار قداسة البابا لاون في كلمته الأولى كخليفة للقديس بطرس اما مجمع الكرادلة الذي إنتخبه".

 

وأضاف: "إنني أتوجه بأحرّ التهاني لقداسة البابا لاوون الرابع عشر، متمنيًا له التوفيق في رسالته الكبرى، التي تتجاوز حدود الكنيسة لتلامس آمال الملايين، وتُجسد رسالة التلاقي والتضامن لا التصارع والتقاتل التي يحتاجها عالمنا اليوم”.


وشدّد على أنّ لبنان، بتنوعه الطائفي والمذهبيّ، سيبقى مؤمنًا أكثر من أيّ وقت مضى، وعلى الرغم من كل التحديات التي يواجهها، برسالته التاريخية في الحرية والتعددية، على ما اشار إليه البابا القديس يوحنا بولس الثاني. كما انه سيبقى نموذجًا يُحتذى به، مؤكدًا للعالم أن الحوار ليس شعارًا، بل هو مسيرةٌ تحتاج إلى إرادة صلبة جوهرها أن الكرامة والعدالة والسلام ليست امتيازات، بل حقوقٌ لكل إنسان، بغض النظر عن دينه أو هويته".

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