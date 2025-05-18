نواف سلام يدلي بصوته في الانتخابات البلدية والإختيارية

أدلى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام صباح اليوم، بصوته في الانتخابات البلدية والاختيارية، في ثانوية عمر فاخوري في بئر حسن.